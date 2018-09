Avión se saltó la pista y se hundió en Micronesia

Un avión de la compañía papuana Air Niugini terminó en una laguna costera de una isla de Micronesia (Pacífico Sur) tras saltarse la pista durante el aterrizaje, en un suceso sin víctimas mortales.

En decenas de barcas pequeñas, los equipos de emergencia y pescadores en la zona se apresuraron en las tareas de rescate para los 36 pasajeros y 11 tripulantes que viajaban en la aeronave y que acabó parcialmente hundida, como se aprecia en un vídeo que se ha convertido viral en internet.

El aparato, un Boeing 737-800, tenía previsto hacer escala en el aeropuerto de Chuuk, en la isla de Weno, de los Estados Federados de Micronesia, cuando en la maniobra de aproximación a la pista de aterrizaje concluyó en las aguas anexas al aeródromo, apunta en un comunicado la aerolínea.

Air Niugini, la compañía de bandera de Papúa Nueva Guinea, confirmó que todos las personas a bordo fueron evacuadas de manera segura.

Las autoridades y la aerolínea han abierto una investigación para aclarar el siniestro, del que por el momento se desconocen las causas.

#BREAKING - A passenger jet has landed in the ocean after overshooting the runway in the Federated States of Micronesia https://t.co/HDlyhnKFX1 #7news #Micronesia #AirNiugini pic.twitter.com/ncFlbkVNSH

#NEWS: An Air Niugini Boeing 737 has overshot the runway at Weno Airport. The plane then floated on the lake before sinking. All passengers have been reportedly rescued.



Photos: Bill Davis/Facebook



Story: https://t.co/qR88OYRue4 pic.twitter.com/B7UtDwV2Wl