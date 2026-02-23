Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.8°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Accidentes aéreos

Perú: Caída de helicóptero militar dejó 15 fallecidos, incluidos siete menores

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La aeronave se desplazaba para asistir a los afectados por las graves inundaciones y aluviones que han golpeado con fuerza a Arequipa en los últimos días.

Patrullas del Ejército localizaron los restos del Mi-17 desaparecido, confirmando que no hubo sobrevivientes.

Perú: Caída de helicóptero militar dejó 15 fallecidos, incluidos siete menores
 Bryan L. Castro, vía Wikimedia Commons (referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Patrullas de las fuerzas especiales del Ejército de Perú encontraron este lunes el helicóptero de la Fuerza Aérea que desapareció el domingo en el sur del país y confirmaron que este sufrió un accidente en el que fallecieron las 15 personas que iban a bordo, entre las cuales había siete menores de edad.

Los restos de la aeronave, un Mi-17 de fabricación rusa, fueron encontrados en las proximidades de la localidad de Chala Viejo, en la sureña región de Arequipa, donde se estrelló por razones aún desconocidas alrededor de las 16.30 hora local (21.30 GMT) del domingo, momento en el que los controladores aéreos perdieron contacto con su tripulación.

En el helicóptero, que se desplazaba desde la ciudad de Pisco a Chala para cumplir con labores de búsqueda y rescate de personas afectadas por las inundaciones que azotan la región de Arequipa, viajaban cuatro tripulantes y 11 pasajeros, según detalló la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en un comunicado.

El piloto del helicóptero fue identificado como el mayor Sergio Paúcar, quien iba acompañado por el alférez Luis Huertas, la suboficial de primera Kamila Chapi Anchapuri y el suboficial Leiner Aguirre Huamán.

Entre los pasajeros, se encontraba el coronel Javier Nole, junto a tres adultos más, seis adolescentes y un niño de tres años.

"El Alto Mando de la institución expresa sus más sentidas condolencias y total solidaridad a los familiares de nuestros valerosos compañeros de armas y de los pasajeros fallecidos en este trágico accidente", indicó la FAP.

Agregó que se ha dispuesto la inmediata activación de la Junta de Investigación de Accidentes, con el fin de determinar las causas exactas del suceso.

Las fuertes lluvias caídas durante los últimos días en el sur de los Andes peruanos han causado recurrentes inundaciones en Arequipa, una de las principales ciudades del país, al desbordarse las torrenteras, cauces secos por los que discurren los aluviones derivados de estas precipitaciones.

Producto de ello, y antes de producirse este accidente aéreo, habían fallecido al menos dos personas en la región de Arequipa a causa de estos aluviones e inundaciones, mientras se reportaban cerca de 150 damnificados y daños en casi medio millar de viviendas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada