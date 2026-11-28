Al menos siete personas han muerto y casi un centenar han resultado heridas, en su mayoría estudiantes, al registrarse una explosión este sábado en una vivienda cercana a un instituto en la ciudad de Asadabad, capital de la provincia oriental afgana de Kunar, confirmaron a la agencia de noticias EFE autoridades locales.

"La explosión se produjo en el interior de una vivienda cercana al colegio. Según la información del hospital, siete personas fallecieron y se atendió a 97 heridos", dijo a EFE el director de Información y Cultura de Kunar, Samiulhaq Haq-Bayan, citando información del hospital.

Añadió que "la mayoría de los fallecidos y heridos son estudiantes" del Instituto de Secundaria de Shagi, y que cuatro de los heridos se encuentran en estado crítico.

La explosión se produjo a las 10:00 de la mañana en una vivienda donde se estaban preparando explosivos para operaciones mineras y para la retirada de rocas a lo largo de la carretera de Kunar-Nuristán, aseguró Haq-Bayan.

El portavoz del Ministerio del Interior talibán, Mufti Abdul Mateen Qani, declaró en X que, según información preliminar, el incidente ocurrió "en un almacén de explosivos perteneciente a empresas mineras, debido a negligencia y a la falta de precaución".

El suceso llega una semana después de que cuatro estudiantes de escuela coránica murieran y otros dos resultaran heridos al detonar un remanente explosivo de guerra en la provincia suroriental de Farah.

En agosto, 42 estudiantes resultaron heridos en Kabul en una explosión que las autoridades de facto talibanes atribuyeron a un antiguo proyectil sin detonar, mientras que el relator especial de Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, lo calificó como un ataque.