Ataque a evento en Kabul dejó 34 muertos y 58 heridos

Al menos 34 personas murieron, incluidos dos atacantes, y otras 58 resultaron heridas en un tiroteo registrado durante seis horas este viernes durante un evento en Kabul que contaba con la presencia del jefe del Ejecutivo afgano, Abdullah Abdullah, y otras importantes autoridades, que resultaron ilesas.

"El ataque ha finalizado", aseguró a Efe el portavoz del Ministerio de Interior, Nasrat Rahimi, quien anotó que tras seis horas de combates "las fuerzas especiales mataron a dos de los terroristas y el área ahora está despejada".

El tiroteo, del que por el momento se desconoce la autoría, comenzó a las 11:20 hora local (06.50 GMT) durante un evento al aire libre con motivo del aniversario de la muerte del líder de la comunidad chií hazara, Abdul Ali Mazari.

Los atacantes dispararon desde un edificio cercano en construcción.

Gunmen killed more than 25 people at a memorial ceremony for a Shiite leader in Kabul. Involvement from the 'Islamic State' group is suspected. pic.twitter.com/I7YBsM9rMG