Atentado suicida en una boda dejó 63 muertos en Afganistán

La Policía afgana confirmó que 63 personas murieron y 182 resultaron heridas en el atentado suicida ocurrido la noche del sábado al interior de un salón de eventos donde se desarrollaba una concurrida boda en Kabul, Afganistán.

"63 personas murieron y otras 182 fueron heridas, incluyendo mujeres y niños, en el ataque suicida de la pasada noche en Kabul", dijo a EFE el portavoz de la Policía capitalina, Ferdawas Faramarz.

Por su parte, el portavoz de la Oficina Presidencial, Sediq Sediqqi, reconoció en la red social Twitter estar "destrozado" por el ataque suicida.

Devastated by the news of a suicide attack inside a wedding hall in Kabul. A heinous crime against our people; how is it possible to train a human and ask him to go and blow himself inside a wedding?!! #Kabulbleeds Why this enmity against innocent Afghans!!!

"Estoy destrozado por las noticias del ataque suicida dentro de una sala de bodas en Kabul. Se trata de un crimen odioso contra nuestra gente, ¿cómo es posible entrenar a un humano y pedirle que se haga explotar en una boda?", lamentó Sediqqi.

El ataque ha despertado una oleada de indignación y del que los talibanes se han desvinculado.

As if 63 lives didn’t perish on this spot last night. As if hundreds others weren’t scarred for what remains of their life (if one can call it that).



- the wedding hall in Kabul that was targeted by a suicide bomber last night. pic.twitter.com/nRr0159gWd