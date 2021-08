EEUU anunció 500 millones de dólares para ayudar a los refugiados afganos

Estados Unidos anunció este lunes 500 millones de dólares en ayuda para los refugiados y migrantes que tengan que huir de Afganistán después de que los talibanes se hicieran con el poder.

En un comunicado, la Casa Blanca reveló que el presidente estadounidense, Joe Biden, ha decidido sacar 500 millones de dólares que tiene disponibles en un fondo de emergencia y destinarlos a atender la "inesperada" y "urgente" necesidad de los afganos.

Washington dará esa asistencia a los migrantes y refugiados a través de sus agencias gubernamentales, como la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés).

También ofrecerá esos fondos de manera bilateral a aquellos países que acojan a los afganos, así como a grupos humanitarios y organizaciones internacionales.

Varios líderes, como el presidente francés, Emmanuel Macron, expresaron preocupación este lunes por la posible llegada a suelo europeo de miles de refugiados afganos y avisaron de que no podrán hacerse cargo en solitario de tantas personas.

Los talibanes tomaron el domingo el control de Kabul después de que sus combatientes entraran en la capital sin encontrar resistencia, y con casi todas las provincias bajo su control.

La caída de la capital y la huida del hasta ahora presidente afgano, Ashraf Ghani, ha hecho que miles de civiles acudan al aeropuerto de Kabul con la esperanza de poder salir en algunos de los vuelos militares que EE.UU. ha organizado para evacuar a su personal diplomático y el de sus aliados.

La desesperación ha llegado hasta tal punto que centenares de afganos han intentado huir agarrándose a un avión militar de EE.UU. cuando iba a despegar.

MG Taylor: By the end of the day, we expect nearly 3,000-3,500 total Troops on the ground. As of 1535 local time, the air field was open for operations. Shortly after, the first C-17 landed with US Marines on board. The next C17 is preparing to land as we speak. pic.twitter.com/Osy5VyLNRa