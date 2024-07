Al menos 50 muertos en protestas contra el Gobierno en Kenia

Al menos 50 personas han muerto en las protestas -reprimidas por la policía- que se han desarrollado contra el Gobierno de Kenia en el último mes y que empezaron como movilizaciones contra la subida de impuestos, según confirmó este martes la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR).

La mayoría de los muertos, 21, fueron registrados en Nairobi, aunque también se documentaron fallecidos en las ciudades de Nakuru, Kisumu o Mombasa (en el sur de la costa keniana), entre otras, detalló la KNCHR en un comunicado.

Asimismo, el número de heridos en las movilizaciones asciende a 413, mientras 682 personas han sido detenidas "de manera arbitraria" y 59 han sufrido secuestros o desapariciones forzosas.

"A pesar de los continuos llamados para que se ponga fin a los raptos, hemos observado que los secuestros, las detenciones ilegales y la tortura de kenianos inocentes ha continuado", lamentó el organismo regulador.

Desde que empezaron las protestas el pasado junio, los manifestantes se han enfrentado a la dura respuesta de las fuerzas de seguridad, que han disparado gases lacrimógenos, balas de goma e incluso munición real.

En una nueva jornada, pero con menor participación que otras convocatorias durante el último mes, cientos de personas salieron este martes a las calles en diferentes ciudades de Kenia. No obstante, las cifras de la KNCHR no incluyen datos de esta jornada.

@HakiKNCHR 's Statement on Mukuru Murders and Updates on the Anti-Finance Bill Protests.

(Read more) pic.twitter.com/5cAMBqdStz