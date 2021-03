Las 279 alumnas secuestradas en un colegio de Nigeria fueron liberadas

Las 279 estudiantes secuestradas la madrugada del pasado viernes en una escuela pública femenina del estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, fueron hoy liberadas, según reveló el gobernador de la región, Bello Muhammad Matawalle.

"Me alegra anunciar la liberación de las estudiantes secuestradas de la Escuela de Secundaria de Ciencias del Gobierno de la ciudad de Jangebe, tras la escalada de varios obstáculos puestos a nuestros esfuerzos" aseguró el mandatario a través de la red social Twitter.

I join the affected families and the people of Zamfara State in welcoming and celebrating the release of the abducted students of GGSS Jangebe. This news bring overwhelming joy. I am pleased that their ordeal has come to a happy end without any incident.