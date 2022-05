Once recién nacidos murieron al incendiarse un hospital en Senegal

Once recién nacidos murieron este miércoles al incendiarse un hospital de la ciudad senegalesa de Tivaouane, en el oeste del país, informó esta madrugada el presidente Macky Sall.

El incendio se declaró en el departamento de neonatología del hospital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

"Acabo de enterarme con dolor y consternación del fallecimiento de 11 recién nacidos en el incendio", escribió el presidente senegalés en su cuenta de Twitter, al tiempo que expresó su pesar a las madres de los bebés y sus familias.

Según medios locales, el incendio se pudo deber a un cortocircuito.

Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l'incendie survenu au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

A leurs mamans et et à leurs familles, j'exprime ma profonde compassion.