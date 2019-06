Bachelet condenó represión que deja más de 10 manifestantes muertos en Sudán

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó este lunes la represión contra manifestantes que acampaban en Jartum, Sudán, donde han muerto al menos 13 personas, según la oposición

"Condeno totalmente el uso excesivo de la fuerza en los campamentos de protesta", señaló en un comunicado la ex Presidenta, quien añadió que las manifestaciones pacíficas organizadas en Sudán en los últimos meses "han sido una inspiración".

"El uso excesivo de la fuerza debe ser investigado de forma independiente y sus responsables han de ser llevados ante la justicia", afirmó la alta comisionada.

#Sudan: We deplore the use of live ammunition in protest camps, targeting #peaceful protestors who have been an inspiration over the past months. We call for a swift transition to a civilian administration, #justice & an end to impunity.



