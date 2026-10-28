Alemania: Condenan a 12 años a electricista que drogó, violó y grabó a 59 mujeres

Un tribunal penal de Berlín condenó este miércoles a 12 años de cárcel -y a posterior internamiento debido a su especial peligrosidad- a un hombre de 69 que sedó, violó y filmó al menos a 14 mujeres entre 2016 y 2022.

La Fiscalía de Berlín había solicitado que se condenara al sujeto -un electricista identificado como Frank S.- a 13 años e internamiento una vez cumplida la condena, para evitar la reincidencia.

La defensa, por su parte, solicitaba una pena no superior a ocho años y un análisis posterior sobre eventual internamiento por motivos de seguridad.

El hombre, que permanecía en prisión preventiva desde marzo y había confesado al inicio del juicio, fue acusado de delitos de violación, lesiones corporales peligrosas y vulneración de la intimidad personal mediante grabaciones audiovisuales en 14 casos.

Frank S. había conocido a sus víctimas, de entre 50 y 60 años y oriundas de Berlín y Brandeburgo, a través de plataformas de citas en línea y las había invitado a su departamento, donde las drogaba, violaba y grababa.

El condenado compartía posteriormente los videos de las agresiones con otros perturbados sexuales.

Las víctimas solo se enteraron de lo que les había sucedido a través de las investigaciones policiales.

La Fiscalía calcula que hay un total de 59 víctimas, pero el momento de presentar la acusación, 10 no pudieron ser identificadas. Además, algunas de las agresiones habían prescrito. El condenado sigue bajo investigación y puede todavía ser imputado por otros casos.