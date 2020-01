Merkel: El "brexit" es un aviso a la Unión Europea para ser más competitiva

La canciller alemana, Angela Merkel, señala que el "brexit" o salida británica de la Unión Europea (UE) es "una llamada de atención" para que el bloque emprenda reformas para ser más competitivo, en una entrevista publicada este jueves por el "Financial Times".

La UE debe responder a la marcha del Reino Unido haciéndose "más atractiva, innovadora, creativa, un buen lugar para la investigación y la educación", declara, y apunta que "la competencia puede ser muy productiva".

Frente a los cambios geopolíticos y la preponderancia de potencias como Estados Unidos, Rusia o China en el escenario global, Merkel ve a la UE como "un seguro de vida" y recuerda: "Alemania es demasiado pequeña para ejercer influencia geopolítica en solitario, por eso debemos aprovechar todas las ventajas del mercado único".

La canciller mantiene su "firme convicción" en la cooperación para el bien común a través del multilateralismo, aunque admite que esta idea está "bajo creciente presión" por países que actúan solos y concede que las instituciones supranacionales, como la UE o la ONU, requieren reformas.

