Gobierno inscribió la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU

El Presidente Gabriel Boric oficializó la inscripción de Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

En una inédita señal de unidad regional, la postulación no solo cuenta con el respaldo del Estado chileno, sino que fue presentada en conjunto con Brasil y México, las dos economías y poblaciones más grandes de América Latina.

Durante la ceremonia en La Moneda, el mandatario chileno enfatizó que esta alianza entre Santiago, Brasilia y Ciudad de México busca fortalecer la voz de la región en la gobernanza global.

"Agradezco el apoyo, la convicción, el coraje del Presidente Lula y de la Presidenta Claudia Sheinbaum con quienes estuve conversando durante estos meses por el apoyo que hoy le brindan a nuestra querida expresidenta Michelle Bachelet", destacó Boric.

Una trayectoria "para abrir caminos"

El Presidente Boric realizó un extenso repaso por la carrera de Bachelet, subrayando su experiencia previa en cargos de alta relevancia internacional, como la dirección de ONU Mujeres y la oficina de Derechos Humanos del organismo.

"Michelle Bachelet Jeria ha desarrollado una vida pública marcada por el compromiso con la democracia, con la defensa irrestricta de los derechos humanos y el fortalecimiento de instituciones que están y deben estar al servicio de las personas, especialmente de los más vulnerables", resaltó.

El Mandatario recordó además "su trayectoria como dos veces jefa de estado en Chile -la primera mujer, por cierto, una mujer que abre caminos-, como ministra de Salud y de Defensa Nacional, como primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y servidora pública a nivel internacional, dan cuenta de una experiencia política y humana que le permite ofrecer un aporte serio y sustantivo al trabajo de Naciones Unidas".

El peso del liderazgo latinoamericano

El Presidente remarcó que esta candidatura representa una oportunidad para que América Latina lidere la resolución de crisis globales.

Según el Jefe de Estado, el prestigio de Bachelet es un activo clave para el éxito de la postulación, resaltando que "las veces que he tenido la oportunidad de estar en encuentros multilaterales en el extranjero con la Presidenta, la verdad es que es impresionante el reconocimiento, respeto y cariño que se le tiene en todos los lugares del mundo".

Bachelet propone una "renovación profunda"

En su primer discurso como candidata, Michelle Bachelet presentó las bases de su visión estratégica para el organismo multilateral, advirtiendo que el mundo atraviesa un contexto "desafiante" que exige una ONU más eficiente y transparente.

Bachelet subrayó que su postulación es un compromiso regional que busca revitalizar el multilateralismo en un momento de desconfianza institucional.

"Pese a las dificultades caracterizadas por un contexto geopolítico desafiante, seguimos apostando por fortalecer las herramientas del multilateralismo, modernizar Naciones Unidas, reconociéndola como el espacio de encuentro, diálogo y búsqueda de soluciones comunes más importantes del mundo", afirmó.

Con el centenario de la ONU en el horizonte, la candidata enfatizó que la organización no puede depender exclusivamente de sus logros pasados, sino que debe adaptarse a las nuevas disrupciones globales, como el cambio climático y la tecnología.

"De cara al centenario de su creación, es necesario que todos los Estados miembros reafirmen el compromiso con los principios de la carta de Naciones Unidas, al mismo tiempo que trabajemos en una organización que sea eficiente en la gestión, coherente y eficaz en la acción, confiable y transparente en el liderazgo, capaz de inspirar nuevamente a los pueblos del mundo", resaltó.

Bachelet añadió que "su relevancia no reside solo en la historia que, sin duda, ha contribuido a salvar vidas, evitar conflictos, dar voz a los excluidos, a reunir voluntades para afrontar desafíos existentes, sino también en su capacidad constante de renovación".

La exalta comisionada para los Derechos Humanos insistió en que los resultados de la ONU deben ser tangibles para la ciudadanía global. Su propuesta incluye una reforma administrativa y operativa para responder a las "crisis múltiples".

"En un contexto de crisis múltiples, conflictos, cambio climático, profundas desigualdades, disrupción tecnológica y desconfianza institucional, las Naciones Unidas debe renovarse para seguir siendo legítima, más moderna, eficiente, transparente y orientada a resultados, poniendo a las personas en el centro de su quehacer, con el objetivo de resguardar su dignidad, promover sus derechos y contribuir a la realización de sus sueños", puntualizó.

El incierto apoyo de Kast

Al ser consultado sobre la posición del Presidente electo, José Antonio Kast, frente a esta candidatura, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se limitó a señalar que en este tipo de cosas "hay que ponerse la camiseta de Chile", y relevó que el tema fue parte de al menos una reunión entre el republicano y el Mandatario saliente.

Cabe recordar que después del encuentro que Bachelet sostuvo con Kast en diciembre pasado, el futuro Jefe de Estado transmitió que iba a tomar postura una vez asumido el cargo.

De todos modos, con la inscripción de su candidatura, es probable que el asunto vuelva a ser parte de las preguntas de la prensa al Presidente electo en esta jornada, quien está en Viña del Mar visitando a las familias afectadas por el megaincendio.