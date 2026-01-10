Nicaragua liberó presos políticos por aniversario del gobierno de Ortega

El gobierno de Nicaragua anunció este sábado la liberación de "decenas de personas" que permanecían detenidas, entre ellas presos políticos, en una excarcelación que se produce por el aniversario 19 de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder, y en medio de presiones de Estados Unidos.

"El Pueblo Presidente anuncia a Nicaragua Bendita y Siempre Libre, que con motivo de la Conmemoración de nuestro 19 Aniversario, han retornado a sus Hogares y Familias decenas de Personas que permanecían en resguardo de las Autoridades Pertinentes", informó el gobierno nicaragüense en un comunicado.

De acuerdo con la nota, "esta actividad es Símbolo de nuestro invariable Compromiso con el Encuentro, la Paz y el Derecho de todos a una convivencia familiar y comunitaria, respetuosa, y tranquila".

El gobierno nicaragüense no aportó detalles de los beneficiados, pero EFE pudo confirmar con sus familiares la liberación de al menos siete opositores, entre ellos Jessica Palacios, Mauricio Alonso, Mario Rodríguez Serrano, Pedro López, María José Rojas y Óscar Velásquez.

También salió libre el pastor evangélico nicaragüense y sobreviviente de cáncer Rudy Palacios, bajo custodia desde el 17 de julio de 2025 y cuya excarcelación fue exigida por el gobierno de Estados Unidos, mientras que la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua lo había tildado de "criminal,golpista" y "malhechor", acusándolo de haber intentado junto a otros detenidos "un nefasto golpe" de Estado.

De momento, no hay una cifra confirmada de beneficiados: el medio local Divergentes indicó la liberación de al menos 30 presos políticos; el Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos (GREX) habla de 19, y el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua dice que son 20.

Presión desde la Casa Blanca

En diálogo con EFE, Salvador Marenco, coordinador del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, consideró "inevitable" relacionar esta liberación de "presos políticos" con lo que está pasando en Venezuela, y pidió que no solo EE.UU. haga "presión".

Lo anterior, pues la medida se produjo un día después de que la embajada de EE.UU. en Managua indicara que, tras el "paso importante" dado por Venezuela -país aliado del gobierno de Ortega- para liberar a "un gran número de presos políticos", en Nicaragua también hay "más de 60 personas" que siguen "injustamente detenidas o desaparecidas".

Este sábado, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. redobló sus críticas contra el régimen centroamericano: "Hoy, la brutal dictadura Murillo-Ortega 'celebra' 19 años de lo que debía haber sido un mandato democrático de cinco años".

"Los nicaragüenses votaron por un presidente en el 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia. Reescribir la Constitución y aplastar a la disidencia no borrarán las aspiraciones de los nicaragüenses de vivir libres de la tiranía", publicó esa repartición en X.

Oposición recuerda que hay más presos políticos

A través de un comunicado, la Gran Confederación Opositora Nicaragüense celebró "con profundo júbilo y gratitud" la liberación de sus "hermanos y hermanas, quienes hoy recuperan el derecho sagrado de vivir en libertad", lo que supone "un triunfo de la persistencia frente a la opresión".

"Expresamos nuestra profunda gratitud al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio, por su firmeza, su liderazgo y la presión determinante ejercida para lograr esta liberación. Su compromiso con la democracia en Nicaragua ha sido fundamental para este logro", declaró la agrupación, que aclara que aunque esta medida fue "un paso indispensable (...) la lucha por la democratización continúa".

Sin embargo, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua hizo ver que "las personas excarceladas formaban parte de la lista oficial de 62", y por ende, enfatiza que "todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas", entre las que hay líderes indígenas, guardabosques, opositores y trabajadores del Estado.

También advirtió de las "decenas de personas detenidas de forma arbitraria" desde el pasado 3 de enero, por haber hecho comentarios o celebrar la captura de Nicolás Maduro por parte de los EE.UU.