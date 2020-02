El drama del Hitler panameño: "No puedo usar mi nombre en redes sociales"

Hitler Cigarruista, periodista panameño de 50 años, explicó que su nombre le ha afectado de diferentes formas durante su vida, siendo las redes sociales la última de sus problemáticas.

El afectado explicó que su padre quería demostrar "que podía haber un Hitler bueno", al nombrarlo de esa forma

"No puedo usar mi nombre en redes", señaló el comunicador a El País, quien además sostuvo que la única aplicación que le permite usar su nombre real es LinkedIn.

El periodista ha pensado en cambiar su nombre, sin embargo, en todos los diplomas de "seminarios, cursos universidades aparece 'Hitler'. Sería muy costoso renovarlos", explicó el afectado.

"Lastimosamente Facebook no me permite usar Hitler. Nunca he tratado de averiguar si debo hacer una gestión para solventarlo. Acepté la circunstancia y empecé a usar el nombre de mi hijo: Carlos", lamentó.

Hitler Cigarruista, a pesar de todo, se toma con humor el caso: "Nadie se olvida de mi nombre. Hay gente que me conoce en un acto y 20 años después me ve y me dice 'eh, Hitler'. Eso no pasa con un Pedro", asegura.