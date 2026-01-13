Síguenos:
Tópicos: Mundo | América Latina | República Dominicana

El FBI se suma a la búsqueda de niña de tres años desaparecida en República Dominicana

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La menor, identificada como Brianna Genao Rosario, desapareció el pasado 31 de diciembre en una zona rural de la provincia de Puerto Plata.

Autoridades dominicanas reforzaron el operativo con apoyo internacional, equipos caninos y peritajes forenses.

El FBI se suma a la búsqueda de niña de tres años desaparecida en República Dominicana
 @corripioo

Equipos de búsqueda intensifican los operativos en la provincia de Puerto Plata con apoyo de agencias internacionales.

La Policía Nacional de República Dominicana informó que agentes de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) se incorporarán este miércoles a la búsqueda de una niña de tres años desaparecida en el norte del país caribeño.

La menor, identificada como Brianna Genao Rosario, fue vista por última vez la tarde del 31 de diciembre en el municipio de Imbert, en la provincia de Puerto Plata. Hasta ahora, su paradero sigue siendo desconocido, pese al despliegue de equipos de distintas instituciones nacionales.

El portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó además la incorporación de un especialista canino que se sumará a los más de 50 efectivos que trabajan en el área, junto a fiscales e investigadores del Ministerio Público.

"En el día de hoy, al igual que en los días que están por venir, se redoblarán los esfuerzos con todos los organismos de socorro de las Fuerzas Armadas", señaló Pesqueira, subrayando que la búsqueda no se detendrá.

Durante las diligencias, las autoridades hallaron un "pedazo de tela que podría ser una sábana o una cortina", el cual fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su análisis. El portavoz policial llamó a la ciudadanía a evitar la difusión de rumores y a validar cualquier información con los organismos oficiales.

Más de diez días después de la desaparición, el caso ha generado creciente preocupación en la sociedad dominicana y ha despertado atención internacional. En 2025, el FBI también participó en la búsqueda de la joven indo-estadounidense Sukiksha Konanki, desaparecida en Punta Cana, un caso que atrajo amplia cobertura mediática.

