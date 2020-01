Netflix estrenó serie documental sobre la muerte del fiscal Nisman

Netflix estrenó ayer miércoles "El fiscal, la presidenta y el espía", una serie documental sobre la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, que acusó a la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández, de encubrir a los autores del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que dejó 85 muertos en 1994.

La que según la pagina oficial de Netflix fue una "sospechosa muerte" sigue sin esclarecerse casi cinco años después y, aunque las primeras pesquisas concluyeron que fue un suicidio, un nuevo peritaje realizado por la Gendarmería Nacional Argentina a finales de 2017 determinó que el fiscal había sido asesinado por dos hombres tras haber sido drogado con ketamina.

El documental, compuesto por seis capítulos de una hora, está dirigido por el premiado Justin Webster y cuenta con testimonios de implicados directos como la fiscal que investigó la muerte, Viviana Fein; la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado; el ex secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli o el ex espía Antonio 'Jaime' Stiuso, precisamente 'el espía' que completa el título de la serie.

Stiuso fue acusado por el gobierno de Cristina Fernández de estar involucrado en la muerte de Nisman, con quien el ex jefe de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia colaboró en la investigación de la AMIA. Además, ambos mantuvieron una conversación telefónica poco antes de su muerte.

Nisman acusó en televisión a Cristina Fernández de haber participado en una presunta negociación junto al ex canciller Héctor Timerman para encubrir a los ex altos cargos iraníes que habrían estado envueltos en el atentado contra la AMIA, el mayor de la historia de Argentina, del que se cumplieron 25 años el pasado julio y del que no hay culpables en prisión.

Nisman fue encontrado muerto el 18 de enero de 2015 con un disparo en la cabeza y un arma en la mano derecha, cuatro días después de la acusación y en vísperas de comparecer en el Congreso argentino.

El fiscal pidió el arma con la que se le encontró a uno de sus colaboradores, Diego Lagomarsino, porque temía por su seguridad.

Webster tardó cuatro años de investigación en completar el documental.

El documentalista ha realizado numerosos trabajos en su carrera que tratan temas como el mundo del fútbol, entre ellos el nominado al Emmy 'Six dreams', el terrorismo ('El fin de ETA') o las investigaciones de crímenes reales ('Muerte en León').