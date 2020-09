Decenas de policías de Buenos Aires se manifestaron por mejoras salariales

La Policía de la provincia de Buenos Aires, Argentina, se manifestó este miércoles pidiendo mejoras salariales, lo que escaló tras dos días de actos y marchas, a la espera de una propuesta que mejore las condiciones laborales.

Todo inició este mediodía con la llegada de decenas de patrullas y efectivos policiales a la residencia presidencial de Alberto Fernández, en la localidad de Olivos, con una manifestación que empezó el lunes en localidades como La Matanza y La Plata.

Las patrullas que llegaron hasta la residencia presidencial en Olivos.

Esto luego que los agentes rechazaran la primera oferta del Gobierno bonaerense, a cargo del kirchnerista Axel Kicillof, y se espera que anuncie este jueves un alza salarial para la policía provincial.

Se continuó con las reuniones con las autoridades provinciales en búsqueda de un acuerdo, pero desde la Policía indicaron, que no tuvieron éxito.

En concreto, los agentes piden un aumento salarial entre el 56 y 64 por ciento de los 30 mil pesos argentinos que ganan actualmente (uno 307 mil pesos chilenos), derecho de conformar un sindicato, mayor medidas sanitarias (mascarillas y alcohol gel) que -acusan- deben comprar ellos mismos.

Fernández rechazó la manifestación

El presidente argentino, Alberto Fernández, cuestionó la metodología de la protesta y sostuvo que "puedo entender cualquier reclamo. Lo que no estoy dispuesto a aceptar son ciertas formas de la demanda porque no tienen que ver con la vida democrática y con la institucionalidad".

Fernández acompañado por ministros, parlamentarios y alcaldes bonaerenses.

Fernández sostuvo que "no todo está permitido a la hora de reclamar" y señaló que "éste no es el modo. Espero que reflexionen y cesen cuanto antes con esta mecánica (...). No vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta. Les pido por favor, amigablemente, democráticamente, que depongan esta actitud".

El mandatario calificó como "justo" el reclamo policial, porque "está claro" que los salarios han quedado "atrasados" y "hay que darles una respuesta".