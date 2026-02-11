Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.2°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Argentina | DD.HH.

Muere Bergés, el médico responsable del robo de bebés durante la dictadura en Argentina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El 'ostetra del mal', de 83 años, estaba cumpliendo con arresto domiciliario.

Falleció sin haber colaborado con la justicia ni entregado información sobre las guaguas sustraídas.

Muere Bergés, el médico responsable del robo de bebés durante la dictadura en Argentina
 Archivo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El médico Jorge Antonio Bergés, responsable del robo sistemático de bebés durante la última dictadura argentina (1976-1983), murió a los 83 años bajo el régimen de prisión domiciliaria tras ser condenado por violación de los derechos humanos.

El también comisario de la Policía, con varias condenas, entre ellas una cadena perpetua por distintos delitos, entre ellos torturas cometidas en ese periodo de la reciente historia del país, asistía a partos en centros de detención clandestinos y fue responsable del robo de recién nacidos que luego se entregaban a familias afines al régimen.

Pese a las importantes condenas, Bergés cumplía prisión domiciliaria en su casa de Quilmes y el lunes pasado se notificó al Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de que había fallecido en el sanatorio Urquiza de esa localidad de las afueras de Buenos Aires.

El diario Pagina12 recuerda que Adriana Calvo, una de las supervivientes del torturador, dio a luz a su hija Teresa en un vehículo que la trasladaba desde una comisaria de la ciudad de La Plata hasta un centro de detención, donde Bergés "le arrancó la placenta de un puñetazo".

Calvo fue una de las personas torturadas que testificó ante los jueces, a los que también contó que tras llegar al centro de detención, ensangrentada por el parto, fue obligada a limpiar el lugar desnuda y arrodillada.

Este medio recoge otros testimonios de familiares de víctimas de Bergés, conocido como el 'ostetra del mal'.

El médico, un conocido represor de la dictadura que se inició hace ahora 50 años, falleció sin haber colaborado con la justicia, ya que nunca facilitó información sobre el paradero de los bebés robados ni sobre las familias que los acogieron y los criaron como propios.

Se estima que en Argentina podría haber hasta 300 personas que, siendo hoy adultas, fueron robadas al nacer en los años de la represión y son hijos e hijas de víctimas de la dictadura.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada