Diez niñas agredieron y le hicieron bullying a compañera en Argentina

Manotazos, patadas y amenazas: una estudiante de 11 años fue víctima de un grave caso de bulliyng cuando se dirigía en bicicleta a una clase en Argentina.

En una escuela cerca de Rosario, la menor fue interceptada por 10 compañeras, que la obligaron a arrodillarse, pedir perdón y la golpearon. Para peor, subieron las imágenes a Facebook.

Una de las agresoras la atacó y le gritó: "andate, andate de una vez". Además, le decían estúpida y la amenazaron con volver a hostigarla si contaba del acoso que sufrió en el parque, según informa Clarín.

Afortunadamente, la menor le contó a su mamá lo que le había pasado y ella presentó una denuncia en la comisaría del pueblo. Lo curioso es que una de las agresoras es la hija del policía que le tomó la denuncia.

"Cuando me puse a ver los vídeos, como mamá, me rompió el alma porque no podía creer lo que le hicieron, la hicieron arrodillar, le pegaron, le tiraron el pelo, le decían barbaridades", dijo la mamá.