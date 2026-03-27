EE.UU. revocó fallo que obligaba a Argentina a pagar US$16.000 millones por YPF

Un tribunal de apelaciones de Nueva York revocó este viernes la sentencia que obligaba a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares en el litigio por la nacionalización de la petrolera YPF, una decisión que había sido dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito aceptó la apelación presentada por el Estado argentino y determinó que las reclamaciones de los demandantes por daños derivados de un supuesto incumplimiento contractual no son admisibles según el derecho argentino.

En su resolución, el tribunal sostuvo que esas acciones judiciales "no son admisibles en virtud de los códigos civiles y el derecho público de Argentina que rigen la expropiación", por lo que resolvió revocar el fallo emitido previamente por la corte del Distrito Sur de Nueva York.

El litigio se originó tras la nacionalización de YPF en 2012, durante el Gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández, cuando el Estado argentino tomó el control del 51% de la compañía que estaba en manos de la española Repsol.

La demanda fue impulsada en 2015 por la firma británica Burford Capital y la estadounidense Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, vinculadas al grupo argentino Petersen de la familia Eskenazi.

Los demandantes alegaban que el Estado argentino debía haber lanzado una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones de la petrolera tras la expropiación. En 2023, la jueza Preska les dio la razón y ordenó el pago de más de 16.000 millones de dólares, fallo que ahora fue revocado.

Tras conocerse la decisión, la expresidenta Cristina Fernández celebró el resultado y afirmó que el dictamen demuestra que la expropiación de YPF se realizó "conforme a derecho". También agradeció el respaldo que recibió Argentina durante el proceso judicial.

El actual presidente argentino, Javier Milei, calificó el fallo como "histórico" y aseguró que la resolución permitirá evitar un pago que, considerando intereses, alcanzaba cerca de 18.000 millones de dólares.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y exministro de Economía durante la nacionalización, Axel Kicillof, afirmó que "se hizo justicia" y defendió la decisión de recuperar la petrolera como una medida estratégica para el país.

YPF, controlada por el Estado argentino y con acciones en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, es la principal productora de hidrocarburos del país.