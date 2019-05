El conmovedor relato de actor argentino que perdió visión en un ojo

El actor argentino Diego Mesaglio entregó detalles sobre el accidente doméstico y la mala praxis que le causó perder la vista en uno de sus ojos.

El intérprete de 35 años y reconocido por sus papeles en Chiquititas, Rebelde Way y Floricienta, sufrió la caída de una botella de alcohol en su rostro hace cuatro años.

En el programa Podemos Hablar de Telefé, Mesaglio recordó que "no me lavaron bien. Me echaron anestesia y el médico me dio el tarrito con más anestesia y me dijo las palabras mágicas: 'Cuando te duela, ponete'".

Sin embargo, no le indicaron que solamente se debía aplicar una gota cada 12 horas y ante el dolor que sufría, vació el contenido de casi todo el tarro en su ojo, hecho que le quemó su córnea.

"Automáticamente comencé a recorrer médicos. En el Hospital de Clínicas, donde estoy haciendo actualmente el tratamiento, hicieron de todo para recuperar el ojo, operaciones, todo lo que se tenía que hacer, y cada vez veía menos. O sea, a partir de que se me cayó el alcohol nunca tuve una visión clara", recordó.

El actor fue sometido a siete operaciones y más encima se contagió un virus que casi le afectó el otro ojo.

"Perdí la visión, no perdí el ojo. Lo blanco que tengo es un parche de prevención porque está agujereada la córnea, estoy en lista de espera. Ahora soy alérgico a la anestesia, así que en cada operación empiezo con corticoides", relató.