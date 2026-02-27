El Senado argentino aprobó proyecto de Milei para impulsar la minería cerca de los glaciares

El Senado de Argentina aprobó este jueves y giró para su discusión en la Cámara de Diputados un proyecto impulsado por el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, que busca fomentar los proyectos mineros en áreas cercanas a los glaciares y que genera un amplio rechazo por parte de organizaciones ambientalistas.

La iniciativa, rechazada por varias organizaciones ambientalistas, fue aprobada por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

El proyecto de ley, que el Ejecutivo de Milei emitido al Congreso a finales del año pasado, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.

La iniciativa modifica la Ley de Glaciares aprobada en 2010 en Argentina, una norma pionera en Latinoamérica y que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.

El Gobierno alegó que esta modificación a la Ley de Glaciares es necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.

Las empresas mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen "reservas estratégicas de recursos hídricos" a ser protegidas y que una evaluación, caso por caso, por parte de las provincias podría habilitar proyectos productivos en áreas cercanas a los glaciares "sin función hídrica relevante".

Varios senadores de diversos bloques de oposición cuestionaron la iniciativa oficial pues, a su juicio, implica desproteger a los glaciares y presenta "vicios constitucionales".

Conflicto ambiental

El proyecto del Ejecutivo desató una fuerte reacción de rechazo entre organizaciones ambientalistas, que advierten que están en juego importantes reservas de agua y que no se puede permitir que los intereses de empresas privadas se sobrepongan frente a los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución nacional.

Una de estas organizaciones es Greenpeace, que este jueves, a primera hora de la mañana, hizo una protesta en el Congreso que terminó con una docena de ambientalistas detenidos por la policía y un camarógrafo del canal A24 lesionado y también detenido por la fuerza de seguridad.

En Argentina no existe un registro nacional de proyectos mineros en ambientes glaciales y periglaciales, pero los ambientalistas coinciden en que muchas áreas de concesión minera afectan o pueden afectar los glaciares y sus zonas adyacentes.

En 2016, un informe gubernamental admitió la existencia de 44 proyectos mineros -sobre un total de 77- en ambiente periglacial.

Desde entonces no hay nuevos datos oficiales, pero se presume que esa cifra es muy superior debido al explosivo crecimiento que ha tenido la minería en Argentina: solo en los tres últimos años la cantidad de proyectos en el país saltó de 160 a 325.