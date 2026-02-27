Síguenos:
Tópicos: Mundo | Argentina

El Senado argentino aprobó proyecto de Milei para impulsar la minería cerca de los glaciares

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La ley, que avanzó a la Cámara Baja, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas donde se permitan las explotaciones.

Ambientalistas denuncian que las reservas estratégicas de agua están en riesgo.

El Senado argentino aprobó proyecto de Milei para impulsar la minería cerca de los glaciares
 EFE (archivo) / floris_zeronaut, unsplash.com (referencial)
El Senado de Argentina aprobó este jueves y giró para su discusión en la Cámara de Diputados un proyecto impulsado por el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, que busca fomentar los proyectos mineros en áreas cercanas a los glaciares y que genera un amplio rechazo por parte de organizaciones ambientalistas.

La iniciativa, rechazada por varias organizaciones ambientalistas, fue aprobada por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

El proyecto de ley, que el Ejecutivo de Milei emitido al Congreso a finales del año pasado, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.

La iniciativa modifica la Ley de Glaciares aprobada en 2010 en Argentina, una norma pionera en Latinoamérica y que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.

El Gobierno alegó que esta modificación a la Ley de Glaciares es necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.

Las empresas mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen "reservas estratégicas de recursos hídricos" a ser protegidas y que una evaluación, caso por caso, por parte de las provincias podría habilitar proyectos productivos en áreas cercanas a los glaciares "sin función hídrica relevante".

Varios senadores de diversos bloques de oposición cuestionaron la iniciativa oficial pues, a su juicio, implica desproteger a los glaciares y presenta "vicios constitucionales".

Conflicto ambiental

El proyecto del Ejecutivo desató una fuerte reacción de rechazo entre organizaciones ambientalistas, que advierten que están en juego importantes reservas de agua y que no se puede permitir que los intereses de empresas privadas se sobrepongan frente a los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución nacional.

Una de estas organizaciones es Greenpeace, que este jueves, a primera hora de la mañana, hizo una protesta en el Congreso que terminó con una docena de ambientalistas detenidos por la policía y un camarógrafo del canal A24 lesionado y también detenido por la fuerza de seguridad.

En Argentina no existe un registro nacional de proyectos mineros en ambientes glaciales y periglaciales, pero los ambientalistas coinciden en que muchas áreas de concesión minera afectan o pueden afectar los glaciares y sus zonas adyacentes.

En 2016, un informe gubernamental admitió la existencia de 44 proyectos mineros -sobre un total de 77- en ambiente periglacial.

Desde entonces no hay nuevos datos oficiales, pero se presume que esa cifra es muy superior debido al explosivo crecimiento que ha tenido la minería en Argentina: solo en los tres últimos años la cantidad de proyectos en el país saltó de 160 a 325.

