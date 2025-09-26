Funerales íntimos y protesta social tras el triple femicidio en Argentina

Las tres jóvenes víctimas del triple feminicidio perpetuado en la noche del 19 de septiembre en la provincia de Buenos Aires fueron enterradas este viernes en una ceremonia íntima, mientras prosigue la investigación de un caso que las autoridades relacionan con una banda del narcotráfico y ha conmocionado al país.

Los cuerpos de las primas Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, recibieron sepultura en el cementerio Las Praderas de Esteban Echeverría, mientras que Lara Gutiérrez, de 15 años, fue enterrada en el Parque Campo Santo de la localidad de González Catán, en los dos casos en la provincia de Buenos Aires.

El cortejo fúnebre de Brenda y Morena pasó, antes de llegar al cementerio, por la rotonda de La Tablada, donde fueron vistas por última vez hace una semana, y luego por el complejo de edificios donde vivían para que vecinos y amigos pudieran despedirlas.

Luego, en el cementerio, tuvo lugar una ceremonia íntima a la que asistieron familiares, amigos y allegados.

Tras el entierro, la madre de Morena, Sabrina del Castillo, dijo a los periodistas que no está satisfecha con la investigación: "Es injusto dejar dos nenas de 20 años acá. Se podría haber hecho más".

En cuanto a los familiares de Lara Gutiérrez, la menor de edad víctima de la masacre, estuvieron arropados en una localidad vecina por una multitud de vecinos.

Investigación apunta a banda narco

Los cuatro detenidos por el triple feminicidio, que incluyeron torturas previas a los asesinatos, se negaron a declarar el jueves y fueron trasladados al penal de Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de Miguel Ángel Villanueva, de 27 años, Daniela Ibarra (19), Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González (28), imputados por homicidio agravado.

El fiscal Gastón Dupláa, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 2 de la localidad de Gregorio de Laferrere, derivó la causa a la Fiscalía de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de Adrián Arribas.

La madre de Brenda contó que las familias de las víctimas fueron citadas este viernes por la tarde a reunirse con el fiscal Arribas.

La organización feminista 'Ni Una Menos' convocó a una movilización para este sábado a las 16:00 hora local, que partirá desde Plaza de Mayo de Buenos Aires hacia la Plaza del Congreso, para exigir justicia por los feminicidios.

Los cuerpos sin vida de las tres jóvenes, que estaban desaparecidas desde el 19 de septiembre, fueron encontrados el miércoles enterrados en el patio de una vivienda en la localidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

Según reveló el ministro provincial de Seguridad, Javier Alonso, las tres mujeres habrían sido víctimas de "una trampa organizada por una banda narco" que tendría base en una villa popular del barrio de Flores, en la capital argentina.

"El crimen fue premeditado y hay más personas involucradas", advirtió Alonso, al explicar que la Justicia busca al líder del grupo, conocido como "Pequeño Jota", actualmente prófugo, aunque identificado por las autoridades.