Hermana de Fernando Pastorizzo y condena a Nahir Galarza: Armaron un circo

"Era la condena que se merece". Con esas palabras la hermana de Fernando Pastorizzo definió la condena a cadena perpetua de la justicia argentina contra Nahir Galarza, autora del mediático homicidio.

"Eran evidencias muy claras y en la otra parte basaron su defensa en mentiras y cosas que nunca pudieron probar", aseguró.

Pese a que la familia Galarza trató de comprobar que los jóvenes no eran pareja, los tribunales acreditaron la relación y condenaron a la ex estudiante de Derecho por un "homicidio calificado por una relación de pareja", descartando la atenuante de violencia de género.

"Más allá del circo que armaron (la defensa de Galarza) siempre confiamos en que la verdad iba a salir a la luz", dijo Carla Pastorizzo.

"A mi hermano no me lo van a devolver, pero estamos tranquilos porque la asesina va a estar presa", agregó la joven que envió un mensaje a Nahir: "me gustaría que, con el tiempo que va a tener, reflexione sobre lo que hizo".