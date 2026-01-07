Síguenos:
Mundo | Argentina

Incendios forestales arrasan más de 4.000 hectáreas en la Patagonia argentina

Publicado:
Periodista Digital: EFE

Los siniestros han afectado a sectores de Chubut, Santa Cruz y Río Negro.

Autoridades denuncian intencionalidad en al menos dos focos y despliegan más de 300 brigadistas y medios aéreos para contener el fuego.

 EFE

Brigadistas y bomberos combaten los incendios en la Patagonia, mientras el Ministerio de Seguridad Nacional confirmó la presencia de acelerantes en una de las zonas afectadas.

Los incendios forestales en la Patagonia argentina continuaron expandiéndose este miércoles en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro y han dejado ya un saldo de más de 4.000 hectáreas, según datos oficiales.

De acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias, desde principios de diciembre los incendios forestales quemaron más de 4.000 hectáreas de bosques y viviendas en la Patagonia, incluidos sectores de parques nacionales.

Los reportes oficiales registran al menos tres focos de incendios forestales activos en la zona: Puerto Patriada (El Hoyo) y el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut; la zona de Túnel Inferior en el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz; y el vertedero municipal de Bariloche, en Río Negro.

El intendente de El Hoyo, César Salamín, informó este miércoles -en una conferencia de prensa junto al gobernador de Chubut, IgnacioTorres, y el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli- que son más de 2.000 las hectáreas que fueron afectadas en la zona.

En tanto, el gobernador provincial explicó que el operativo para controlar el incendio cuenta con más de 300 personas entre combatientes y equipos de apoyo, además de medios aéreos, y denunció que al menos dos de los focos fueron intencionales.

En el Parque Nacional Los Alerces más de 50 personas trabajan en las tareas de combate. Asimismo, el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, es otro de los focos activos y registra hasta el momento más de 340 hectáreas afectadas. Por otro lado, el foco activo en Bariloche se desencadenó este martes y por el momento no ha generado daños significativos. 

El Ministerio de Seguridad Nacional informó que la Agencia Federal de Emergencias opera en distintos puntos de la Patagonia con aviones, helicópteros, brigadistas y bomberos, y advirtió que en una de las zonas afectadas se detectaron acelerantes, "lo que confirma la intencionalidad del hecho".

