A 50 años del golpe argentino, Gobierno de Milei llama a "pasar página y mirar al futuro"

Un día después del 50° aniversario del golpe de Estado en Argentina, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que "hay que pasar página" y anunció la reconstrucción de las Fuerzas Armadas.

"Hay que pasar de página y mirar al futuro como país, contando la historia completa para no repetir las tragedias del pasado", sostuvo, al remarcar que el país necesita unas "Fuerzas Armadas fuertes y equipadas para defender la patria".

En la Casa Rosada, aseguró que "este Gobierno se compromete a promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar" y pidió continuidad a la política. "Esperamos que el Gobierno que nos suceda, sea quien sea, le dé continuidad a esta política de Estado. Es de interés nacional y tiene que estar más allá de toda ideología".

"El 10 por ciento de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional", anunció el jefe de gabinete.

El jefe de gabinete se expresó en una rueda de prensa horas después de que cientos de miles de personas se movilizaran en distintas ciudades para exigir justicia por los 30 mil desaparecidos y recordar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Con motivo de la efeméride, el Gobierno difundió un video con entrevistas a una mujer que fue robada cuando era bebé y al hijo de un militar asesinado por la guerrilla en los años 70, quienes minimizan los crímenes de la dictadura y promueven lo que el Ejecutivo denomina la "historia completa".

Con ese lema, el Gobierno busca equiparar la acción guerrillera previa al golpe de 1976 con el terrorismo de Estado ejercido durante siete años contra la población civil.

Adorni, uno de los colaboradores más cercanos del presidente Javier Milei desde diciembre de 2023, enfrenta actualmente un escándalo por supuesto mal uso de dinero público.