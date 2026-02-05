Gobierno de Milei lanzó "Oficina de Respuesta Oficial" contra la desinformación

El Gobierno argentino del presidente Javier Milei creó este jueves la 'Oficina de Respuesta Oficial' para "combatir la desinformación", según informó en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, que fue replicado por el propio mandatario y ministros del Ejecutivo.

"La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo 'informar' no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta", afirmó el texto oficial.

La creación de esta herramienta comunicacional se produce en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el periodismo, marcado por declaraciones estigmatizantes, recortes presupuestarios en medios públicos, denuncias de censura indirecta y episodios de violencia contra trabajadores de prensa durante manifestaciones.

Fuentes oficiales confirmaron a EFE que la nueva oficina no tiene, por el momento, una estructura formal dentro del organigrama del Estado y funciona exclusivamente a través de una cuenta verificada en X, administrada por la Secretaría de Comunicación y Prensa, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Minutos después de su lanzamiento, Milei replicó el comunicado oficial junto al siguiente mensaje: "Para desenmascarar mentiras y operaciones de los medios".

Respaldo del gabinete

La iniciativa también fue celebrada por funcionarios de Gobierno como el ministro de Economía, Luis Caputo, que calificó la iniciativa como "excelente".

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, escribió en su cuenta de X: "Dato mata relato. A las operaciones de prensa les respondemos con información real".

En su primer comunicado, la Oficina de Respuesta Oficial afirmó que su función es sumar "una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura", y aseguró que "el derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración".

Explicó también que su objetivo no es "convencer ni imponer una mirada" sino que "los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos".

Alerta internacional

La ONG Human Rights Watch (HRW) manifestó el miércoles en su informe anual su preocupación porque Milei y otros funcionarios han usado "un discurso hostil para estigmatizar a periodistas independientes".

Según la última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), publicada en mayo de 2025, Argentina cayó 47 posiciones en los últimos dos años y se ubica en el puesto 87, debido principalmente a la estigmatización de periodistas, el desmantelamiento de medios públicos y el uso de la publicidad estatal como herramienta política.