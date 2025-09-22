Necesitada de fondos, Argentina espera un salvavidas estadounidense

El Gobierno de Javier Milei apuesta a recibir un "salvavidas" financiero de Estados Unidos, que este lunes prometió hacer "lo necesario" para ayudar a Argentina, en medio de su delicada situación por la escasez de reservas monetarias.

En una reunión al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra esta semana en Nueva York, Donald Trump se encontrará este martes con Milei, quien el viernes último anticipó que su Administración negocia algún tipo de ayuda con el Tesoro norteamericano.

Este lunes, el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó estar "listo para hacer lo necesario" para "apoyar" a Argentina, país al que calificó como un "aliado de importancia sistémica para Estados Unidos en América Latina".

Sin dar más detalles del acuerdo bajo negociación, señaló que "todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa", incluyendo la compra de bonos soberanos argentinos a través del Fondo de Estabilización del Tesoro (ESF, por sus siglas en inglés) o de un "swap" de divisas (contrato bilateral que permite cubrir la exposición al riesgo) entre la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central argentino.

Bessent, que participará de la cita bilateral de ese martes, destacó las oportunidades de negocios en Argentina -que tiene a Estados Unidos como mayor inversionista extranjero- y el compromiso de Milei con la disciplina fiscal.

El libertario, que gobierna Argentina desde finales de 2023 y ha señalado a Estados Unidos e Israel como sus principales aliados en materia de política exterior, agradeció este lunes a Trump y Bessent su "apoyo incondicional al pueblo argentino".

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, estará presente en la cita de Trump con Milei. (Foto: EFE)

Urgencias de deudor

Tras varias semanas de fuertes presiones cambiarias y abultados vencimientos de deuda en el horizonte, Argentina necesita con urgencia reforzar sus reservas monetarias.

Solo entre el miércoles y el viernes pasado, el Banco Central argentino vendió 1.100 millones de dólares de reservas para intentar contener el alza en el valor de la divisa estadounidense, al tiempo que las crecientes dudas sobre cómo hará Argentina para afrontar en enero vencimientos de deuda con acreedores privados por 4.400 millones de dólares tumbaron la valuación de los bonos trasandinos.

Según datos oficiales, las reservas brutas de Argentina cerraron este lunes en 39 mil 118 millones de dólares, pero expertos privados calculan que las reservas netas son mucho menores, por lo que la dinámica de intervención cambiaria no es sostenible.

Además de negociar la ayuda por parte de Estados Unidos, el Gobierno de Milei resolvió este lunes no cobrar, en forma temporal, los derechos de exportaciones a las ventas de granos, carnes y derivados, para incentivar el ingreso de divisas con el objetivo de reforzar las reservas.

Tanto esta medida como las señales de respaldo desde Washington ayudaron a calmar los nervios en los mercados financieros de Argentina, donde los inversores cuestionan las inconsistencias del programa económico de Milei y, a la vez, temen una derrota del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, que dificulte a futuro a la aprobación de reformas estructurales.

Respaldo del FMI

Estados Unidos ya había dado un respaldo fundamental a Argentina para la firma, en abril pasado, de un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya desembolsó 14 mil millones de dólares para el país vecino.

Este lunes, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, elogió el compromiso de Estados Unidos para ayudar a estabilizar la economía de Argentina.

"Valoramos la declaración de apoyo de Scott Bessent a Argentina. Esto destaca el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas para la estabilización y el crecimiento, en beneficio del pueblo argentino", señaló a través de redes sociales Georgieva, quien se reunirá también este martes con Milei en Nueva York.

Argentina es el mayor deudor del FMI, con una deuda que asciende a 41 mil 789 millones de derechos especiales de giro (equivalentes a unos 57 mil 250 millones de dólares), un 35 por ciento del total de los créditos totales pendientes de cobro por parte del FMI.