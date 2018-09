La carta escondida que le dejó el padre a su hijo antes de morir

El argentino Rafael Lombardo publicó en su cuenta de Twitter una carta que se viralizó y que era de su padre, Antonio, quien falleció la semana pasada. Era una elaborada despedida escrita hace mucho tiempo.

"Mi papá siempre mantuvo una relación muy cercana con nosotros, pero con Azul (su nieta) era diferente. Se entregaba como nunca antes. Azul era todo para él", explicó Rafael, de 43 años, a Infobae.

Antonio falleció el 22 de septiembre debido a un edema pulmonar y le dejó un texto para su hijo mayor. "Si vos estás leyendo esto, es porque yo me mudé de barrio", comienza la carta que emocionó a muchos.

Antes de morir, su papá le dejó escondida una emotiva carta que estalló en Twitter | Por Mauricio Luna https://t.co/PzJEnv56be pic.twitter.com/s3hgxMWNYC — infobae (@infobae) 27 de septiembre de 2018

El abuelo de Azul se sintió mal, por lo que su mujer llamó a una ambulancia. Había sufrido un accidente cerebrovascular. No aguantó y murió repentinamente.

"Estuve triste y decidí cerrar las redes sociales porque no quería recibir notificaciones ni nada de eso. El lunes fui a mi casa a buscar cosas suyas y mi mamá me dijo que buscara en el computador, que ella estaba segura de que él había dejado algo para mí", contó Rafael.

"Tenía en una computadora una última carta para mí... me hizo un caminito de migas para que yo llegue a ella. La escribió el 22 de mayo, cuatro meses antes de partir, la comparto porque me llena de orgullo y porqué si... Hermosa jugada de mi viejo", detalló en Twitter..

La carta es:

"Rafa: si vos estás leyendo esto es porque yo me mudé de barrio. No hagas nada de lo que se hace siempre, que es hacerle pasar a todos por la experiencia traumática de un velorio y a los chicos de ver a su abuelo en un cajón o no verlo. Derecho al crematorio, cenizas y dale un poquito a Marce para Boulogne si te lo pide y el resto tiralo al mar donde y cuando puedas".

"Hacé lo necesario para que tus hijos tengan en la memoria a su abuelo, que es la forma de seguir vivo. Lo estaré mientras me mantenga en el recuerdo de mis nietos e hijos, como yo tengo a mis abuelos en la memoria y el corazón porque dejaron en mis recuerdos imborrables. Hubiese querido estar con ustedes un poco más de tiempo, pero eso no lo podés manejar".

"Espero haber sido un padre por lo menos regular, porque me dediqué más a quien más lo necesitaba, y a ustedes los varones los descuidé en poco. Y creo haber sido un buen abuelo, pensé que llegaría a ver a mi nieta, a la que amo profundamente, casada; y al Tuti, que a fuerza de simpatía y ternura me fue ganando de a poco, en el secundario. Los amo a todos profundamente".

