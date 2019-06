Macri afirma que el apagón es un "caso inédito" y será "investigado a fondo"

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, expresó que el apagón eléctrico con el que amaneció su país, y que también afectó a Uruguay y Paraguay se trata de un "caso inédito".

"Esta mañana se produjo un corte de energía eléctrica en todo el país debido a una falla en el sistema de transporte del litoral, cuyas causas aún no podemos precisar. Estamos trabajando para que todos puedan tener energía lo antes posible", escribió el mandatario en Twitter.

Según agregó, actualmente la situación del 50 por ciento de los usuarios se encuentra normalizada y con el correr de las horas "se restablecerá el servicio para todos los usuarios".

"Se trata de un caso inédito, que será investigado a fondo", recalcó, y hizo un llamado a escuchar la conferencia de prensa que el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, programada para las 15:00 horas (14:00 horas de Chile), en la que ofrecería más detalles.

El corte afectó principalmente a Buenos Aires y su cinturón urbano y al resto de provincias del país, entre ellas, las que celebran elecciones locales como Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra de Fuego, aunque en esta última, la más austral, no hubo problemas, porque no depende del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), donde ocurrió la falla.

Edesur identifica origen de la falla

El apagón se produjo en una conexión de transporte de electricidad en el litoral este argentino, según informó la Empresa Distribuidora Sur (Edesur).

"Esto activó las protecciones de centrales generadoras, que salieron de funcionamiento y produjeron el apagón", expresó en un comunicado la compañía.

"La falla en la red que originó el apagón a nivel nacional se originó en una conexión de transporte de electricidad entre las centrales de Yacyretá y Salto Grande, en el Litoral argentino", especifica el escrito.

La primera de esas represas, situada en el curso del río Paraná, es gestionada por Argentina y Paraguay, y la segunda, en el curso medio del río Uruguay, se ubica aguas arriba de las ciudades de Concordia (Argentina) y Salto (Uruguay), es operada por estos últimos dos países.

Mientras Edesur explicó que el servicio fue restituido a 2,2 millones de personas, que equivalen al 90 por ciento de su zona de cobertura, la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (Edenor), encargada de la zona noroeste de la capital y otras del Gran Buenos Aires, ratificó que se restableció el suministro al 90 por ciento de sus clientes.

"No hay razones para que haya ocurrido"

Por su parte, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, descartó creer que la falla que originó el masivo corte de luz haya sido producto de un ciberataque.

"En este instante no descartamos ninguna posibilidad. Pero diría que no creemos la del ciberataque. No está dentro de las alternativas primarias que se están considerando", sostuvo en su conferencia de prensa.

El secretario de Estado subrayó que se trata de "un evento extraordinario que no tendría que haber ocurrido de ninguna manera", pese a que se hayan presentado problemas similares en otros países del cono sur.

"El sistema argentino hoy es muy robusto, con capacidad en exceso, tanto de generación como de transporte, con lo cual, es algo que repito no hay razones para que haya ocurrido, pero la realidad es que ocurrió, y es algo muy grave", insistió.

Finalmente, Lopetegui pidió prudencia hasta que se pueda llegar hasta el final de la investigación, entender qué pasó y "sancionar a quienes hayan sido responsables".

Presidenciable kirchnerista exige que "devuelvan la luz"

Ante los primeros pronunciamientos de Macri, el candidato presidencial del kirchnerismo, Alberto Fernández, ironizó publicando un tuit del mandatario que anunciaba que Argentina salía "de la oscuridad a exportar energía".

"Hace solo seis días se jactaban de 'exportar energía'. Devuelvan la luz a las casas de los argentinos", exigió en su cuenta de Twitter.

El abanderado de Cristina Fernández también reclamó por las "sumas siderales" que las empresas energéticas cobran a sus clientes, y con las que más tarde "se benefician los amigos del poder".