Mundo | Argentina | Política

Vicepresidenta argentina denunció al exministro de Defensa de Milei por llamarla "golpista"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Victoria Villarruel presentó la acción ante un juzgado federal después de un intercambio de acusaciones en redes sociales que calificó como "un sinnúmero de agravios, mentiras, inventos".

 EFE
Llévatelo:
La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, denunció por "calumnias e injurias" al exministro de Defensa del Gobierno de Javier Milei y actual diputado oficialista, Luis Petri, después de que este la llamara "golpista" de manera pública.

La denuncia, a la que accedió la agencia de noticias EFE, radicada el miércoles ante un juzgado federal y dada a conocer este jueves, resulta un nuevo capítulo de la disputa entre la vicepresidenta y el resto del Ejecutivo, desencadenada poco después del inicio de la gestión del mandatario en diciembre de 2023.

En los últimos meses, miembros del Gobierno han apuntado contra Villarruel, -quien también ejerce como presidenta del Senado- por, entre otras cuestiones, haber habilitado sesiones parlamentarias en las que se trataron temas sensibles para el Ejecutivo, como las que derivaron en la anulación de los vetos presidenciales a leyes que buscaban mejorar el financiamiento de la salud pediátrica y de las personas con discapacidad.

El pasado 2 de marzo, Petri afirmó en entrevista con el canal de televisión Todo Noticias que Villarruel "apostó por el fracaso del Gobierno" y que la vicepresidenta se "ofreció para ser una alternativa" de la sucesión presidencial.

Villarruel respondió primero en sus redes sociales, calificando al exministro de "cosplayer", en referencia a los uniformes de guerra que Petri vestía en sus apariciones ante la prensa durante su gestión como ministro, a lo que Petri contestó: "Yo te conozco por golpista".

En la denuncia, Villarruel describió las afirmaciones de Petri como "un sinnúmero de agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa, calumniante y lesiva", que no solo le genera "aflicciones personales", sino que "socava" la institución que preside y el cargo que ocupa.

En el pasado, Milei llamó "traidora" a su entonces compañera de fórmula presidencial y replicado mensajes ofensivos contra ella en redes sociales.

