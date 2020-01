"Vengo de drogarme toda la noche. Me la re pegué: tomé cocaína, tomé drogas, un montón de cosas y hoy llegué a este nivel", dijo a la televisión argentina, con gigantesca sinceridad y resignación, un hombre que fue descubierto en deplorable estado al volante, en un control vehicular en el barrio de Caballito, en Buenos Aires. "Estoy tan perdido que no me acuerdo de qué tomé", confesó Claudio a Crónica TV, canal al que también le mostró las bolsas que portaba con la intención de seguir la juerga: "Tengo drogas, pan, un champán, dos vinos para la noche. Iba a festejar (fin de año), pero igual, no pasa nada", explicó, desdramatizando su detención y los varios accidentes que admitió haber protagonizado en su periplo. "La verdad es que noté que todos los autos que choqué desde San Telmo a acá me decían: 'Flaco, me chocaste' (…) Me siento muy cansado. Después de dos días de drogarme, me siento muy mal. Me excedí, seguramente", reflexionó.

