El fenómeno de los "Therian", jóvenes que se identifican con animales y lo expresan de forma performativa, ha ganado visibilidad en Argentina y comienza a expandirse en Chile.

Para el psicólogo trasandino Hernán Arana, académico de la Universidad de Buenos Aires, el análisis debe evitar juicios apresurados: "Los estudios sobre el tema son escasos, por lo tanto hay mucha opinología y conjetura".

El especialista afirma que "no se trata de una patología" y diferencia esta práctica de la licantropía clínica, donde sí existe pérdida del criterio de realidad. También advierte sobre el sesgo mediático frente a casos aislados -"El odio vende mucho más"- y recomienda a las familias priorizar el diálogo y evitar la hostilidad si no hay afectación del bienestar.

