Abuelo abusó de sus cuatro nietas: "Me trataba como su novia"

Un macabro caso de múltiples abusos sexuales fue expuesto en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, Argentina. Se trata de un abuelo que fue acusado por cuatro de sus nietas y un nieto como autor de violación.

Según informó la agencia de noticias argentina Télam, una de las hijas del hombre de 75 años pide que lo manden a la cárcel, ya que actualmente solo cumple arresto domiciliario en un instituto geriátrico.

"Seguramente intentará seguir abusando y buscando otras víctimas", argumentó la mujer.

De acuerdo con el relato de Claudia Eyheramonho, "es un ingeniero civil muy conocido en Santa Rosa y es mi padre, aunque para mi murió. La justicia le dictó la prisión domiciliaria y en vez de estar en la cárcel, está en un geriátrico lujoso, con teléfono, simula tener problemas para caminar, anda con un andador y me temo que volverá a abusar".

Una de sus sobrinas, actualmente de 22 años, fue la que primero se atrevió a denunciarlo, tomando valor con los movimientos feministas y las denuncias de mujeres abusadas en el mundo.

La víctima sufrió de manoseos y situaciones peores desde los 5 a los 11 años, luego siguieron su hermana y primas.

Claudia relató que "él abusó de sus cuatro nietas: dos hijas de mi hermano que hoy tienen 22 y 14 años; manoseó a mi hija de 5 que estuvo una semana en las vacaciones de invierno en su casa y terminó con un brote psicótico; y abusó de la hija de mi hermana de 6, y del hijo de un primo mío".

El abusador reconoció todo cuando fue enfrentado por sus hijos y su esposa, que ya se separó de él.

Una de las nietas abusadas entregó un dramático testimonio en redes sociales: "Me llamo DM y quiero contar que Elbio abusó y manipuló en repetidas ocasiones de sus cuatro nietas, incluyéndome. Desde los 6 que sufrí abuso de mi abuelo, haciéndome creer que era solo un juego".

"Aprovechaba todas las ocasiones para tocarme y no respetaba un 'no' como respuesta. Se enojaba si lo trataba mal, me pedía que no le cuente a nadie, además de los manoseos y roces, colocaba mi mano en su bulto y me hacia sentir su erección y me trataba como su novia cuando yo lo único que quería era irme de esa situación horrible", confesó la joven.