"Ayúdenme": Mujer secuestrada por su novio se salvó con desesperada nota

Una mujer se salvó gracias a un desesperado llamado luego de ser secuestrada y golpeada por su pololo.

"Por favor ayúdenme, me están pegando y no me dejan salir", decía una nota que la joven deslizó por la ventana de una casa en Salta, Argentina.

Llevaba ahí varios días contra su voluntad y, gracias al papel, vecinos alertaron a la policía.

"Estaba golpeada feamente", remarcaron los testigos acusando a toda la familia del abusador, según informó el medio local Infórmate Salta.

Los vecinos agregaron que el novio tenía antecedentes de violencia con parejas anteriores y su familia lo cubría. Es más, en Facebook lo "funaron" exponiendo sus datos en diversos grupos.

La víctima fue trasladada a un hospital, mientras el hombre detenido.