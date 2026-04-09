Bariloche rompió récord al elaborar una barra de chocolate de 222 metros

Bariloche sorprendió al elaborar una barra de chocolate de 222 metros de largo el pasado viernes 3 de abril, en el marco de la Fiesta Nacional del Chocolate, en una preparación que se posiciona como una de las más largas del mundo.

La actividad reunió a distintas chocolaterías de la ciudad, que trabajaron de forma coordinada para dar forma a la barra a lo largo de varias cuadras, utilizando más de dos toneladas de chocolate fluido.

Cada tramo incorporó diferentes variedades, entre ellas chocolate con leche, blanco y semiamargo, además de ingredientes como frutos secos, cereales, coco y almendras, lo que permitió ofrecer una degustación diversa a quienes asistieron.

El proceso incluyó el templado del chocolate, que exige derretirlo y luego estabilizarlo a temperaturas cercanas a los 29 y 30 °C. Durante el calentamiento, en tanto, no debe superar los 48 °C, con el fin de asegurar una textura suave, firme y brillante en el producto final.

Desde la organización y los participantes destacaron que la instancia no solo representó un desafío técnico, sino también una celebración del oficio chocolatero y del valor cultural y turístico que tiene este producto en la ciudad.