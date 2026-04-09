Bariloche rompió récord al elaborar una barra de chocolate de 222 metros
La situación ocurrió en el marco de la Fiesta Nacional del Chocolate.
La situación ocurrió en el marco de la Fiesta Nacional del Chocolate.
Bariloche sorprendió al elaborar una barra de chocolate de 222 metros de largo el pasado viernes 3 de abril, en el marco de la Fiesta Nacional del Chocolate, en una preparación que se posiciona como una de las más largas del mundo.
La actividad reunió a distintas chocolaterías de la ciudad, que trabajaron de forma coordinada para dar forma a la barra a lo largo de varias cuadras, utilizando más de dos toneladas de chocolate fluido.
Cada tramo incorporó diferentes variedades, entre ellas chocolate con leche, blanco y semiamargo, además de ingredientes como frutos secos, cereales, coco y almendras, lo que permitió ofrecer una degustación diversa a quienes asistieron.
El proceso incluyó el templado del chocolate, que exige derretirlo y luego estabilizarlo a temperaturas cercanas a los 29 y 30 °C. Durante el calentamiento, en tanto, no debe superar los 48 °C, con el fin de asegurar una textura suave, firme y brillante en el producto final.
Desde la organización y los participantes destacaron que la instancia no solo representó un desafío técnico, sino también una celebración del oficio chocolatero y del valor cultural y turístico que tiene este producto en la ciudad.