Gobierno evalúa cambios a proyecto "Escuelas Protegidas" tras agresión a ministra en Valdivia

El Gobierno abordó este jueves en La Moneda la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, episodio que marcó la agenda del comité de ministros realizado durante la mañana.

Tras la reunión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, confirmó que el Ejecutivo está disponible para evaluar cambios al proyecto de ley "Escuelas Protegidas", recientemente ingresado al Congreso, a raíz de estos hechos de violencia.

La secretaria de Estado explicó que, si bien la iniciativa actualmente apunta a sancionar a quienes sean condenados por hechos violentos, existe apertura a discutir indicaciones que amplíen su alcance, incluyendo eventuales medidas en educación superior.

"A nosotros lo que nos importa hoy es avanzar rápidamente con medidas que son urgentes, específicamente para el espacio escolar", afirmó, aunque agregó que "si los parlamentarios quieren añadir indicaciones que permitan fortalecer el proyecto, nosotros estamos dispuestos a conversar".

En esa línea, enfatizó que el objetivo es "dar una señal clara, transversal, contra la violencia, contra las agresiones en los espacios educativos, sean escolares o sean en educación superior".

Paralelamente, el Ejecutivo sigue de cerca las investigaciones tanto internas de la Universidad Austral como las diligencias en curso, mientras que el Ministerio del Interior confirmó la identificación de 13 personas presuntamente involucradas en la agresión.

Se espera además una vocería desde La Moneda para profundizar en la evaluación del Gobierno sobre lo ocurrido y la respuesta de la casa de estudios, en medio de cuestionamientos por eventuales falencias en las medidas de resguardo.