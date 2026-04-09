Presidenta RN pidió "celeridad" en la investigación a Camila Flores por presunto fraude al Fisco

La presidenta de Renovación Nacional (RN), la senadora Andrea Balladares, abordó en el Diario de Cooperativa la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Valparaíso contra la senadora Camila Flores por presuntos delitos funcionarios, entre ellos eventual fraude al Fisco.

La Fiscalía Regional de Valparaíso inició una investigación contra la senadora de Renovación Nacional por eventuales delitos de fraude al Fisco en carácter reiterado, a partir de una denuncia anónima recibida en octubre de 2025.

Según un reportaje de T13, los hechos ocurrieron durante los ocho años en que Flores fue diputada, e incluyen antecedentes -como mensajes de WhatsApp- que dan cuenta de un presunto mecanismo para apropiarse indebidamente de fondos públicos mediante la contratación de personal con cargo a asignaciones parlamentarias.

Consultada por el estándar del partido frente a este caso, Andrea Balladares explicó que se trata de una indagatoria "reservada" y que ya tomaron contacto con la parlamentaria, quien manifestó su disposición a colaborar.

"Nosotros hablamos con la senadora Flores ayer, quien está dispuesta a cooperar con la investigación, y creo que eso es lo primero. En temas de recursos públicos tenemos que ser de lo más transparentes posible", señaló.

La dirigenta enfatizó la necesidad de que el proceso avance con rapidez, advirtiendo el impacto que estos casos pueden tener en la institucionalidad: "Esperamos que la justicia en esto actúe muy rápido, porque muchas veces cuando los casos se demoran y no se esclarecen estos hechos, hace un daño muy tremendo a la democracia".

Balladares subrayó que, por ahora, existen pocos antecedentes debido al carácter reservado de la investigación, aunque reconoció la gravedad de las acusaciones, que surgieron a partir de una denuncia anónima.

"Espero que la Fiscalía pueda actuar con celeridad y que la senadora pueda estar disponible para contestar todo lo que se le requiera, para que se sepa la verdad", agregó.

Suspensión en caso de formalización

Respecto de eventuales medidas internas, la presidenta de RN detalló que el partido tiene criterios definidos cuando avanzan las causas judiciales.

"Siempre que uno de nuestros militantes ha estado formalizado por la justicia, se ha suspendido en sus derechos de militante. Cuando hay investigaciones, obviamente tenemos que esperar qué es lo que arroja", explicó.

En esa línea, recalcó que actualmente corresponde respetar la presunción de inocencia, dado que se trata solo de una investigación en curso.

"En eso, nosotros siempre creemos en el principio de la inocencia, pero cuando son formalizados o imputados, nosotros ya tomamos la decisión de suspenderlos", precisó.