Denuncian a madre de alumna por quedarse con dinero de niños de jardín en Argentina

Un grupo de apoderados de un jardín infantil de la localidad de Alejandro Korn denunció a la madre de una alumna por presuntamente apropiarse de dinero reunido para la compra de chaquetas de egreso.

De acuerdo con los antecedentes, la mujer había sido encargada de recopilar y administrar los aportes de las familias, con el fin de gestionar la confección de las chaquetas correspondientes al cierre del año escolar del Jardín Berta Lassalle.

Las alertas surgieron cuando comenzaron a registrarse retrasos en la entrega de la indumentaria. Frente a las consultas, la apoderada no logró explicar el destino de los fondos ni presentar comprobantes que acreditaran la compra, lo que llevó a los afectados a presentar una denuncia.

El caso generó molestia entre las familias, tanto por la pérdida del dinero como por el impacto en los niños, quienes esperaban contar con sus prendas para marcar el término de esta etapa educativa.

La situación es ahora investigada por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que deberá esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.