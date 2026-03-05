Detienen a hombre que manipuló sistema de millas para viajar casi gratis por el mundo

Un hombre argentino de 31 años fue detenido, tras ser acusado de aprovechar una vulnerabilidad en el sistema de millas de Aerolíneas Argentinas para obtener beneficios millonarios.

Se trata de Juan Ignacio Veltri, un programador que habría aprovechado una falla en el sistema para alterar los datos del precio o la cantidad de millas al momento de comprarlas en la plataforma web, sin que el sistema detectara la modificación.

De esta forma, el sujeto aprovechaba de viajar alrededor del mundo y mostrar en sus redes sociales un particular estilo de vida asociado eventos en distintos países, como Dubái, Cancún y París, además de participaciones en actividades del rubro tecnológico y encuentros con especialistas en ciberseguridad.

Sin embargo, una alerta emitida por Aerolíneas Argentinas, detectó irregularidades en su programa de fidelización Aerolíneas Plus a comienzos de 2025, lo que derivó en que las autoridades investigaran el caso.

La imputación sostiene que Veltri habría logrado acceder a cerca de 16 millones de millas, lo que representa un perjuicio estimado en torno al millón de dólares. Además, la investigación apunta a otras 52 personas que habrían intentado replicar la misma maniobra.

Desde la empresa que desarrolló el software utilizado para administrar el sistema de millas indicaron que la operación requería modificar código fuente y alterar parámetros técnicos, lo que implicaría conocimientos informáticos especializados o el uso de instrucciones elaboradas por alguien con ese nivel de expertise.