"Estoy vivo": Hombre apareció vivo en su propio funeral en Argentina

Un hombre de 22 años sorprendió a sus familiares y seres queridos al aparecer con vida en su propio funeral en Tucumán, Argentina.

La situación ocurrió luego que el joven fue declarado muerto por las autoridades tras ser atropellado por un camión.

De acuerdo con los medios locales, fue la propia madre del sujeto quien reconoció el supuesto cadáver de su hijo, por lo que comenzó a organizar su velorio.

Fue entonces que en medio de la ceremonia fúnebre, el sujeto ingresó a la vivienda y se identificó: "¡Estoy vivo!", dijo a viva voz ante los presentes, quienes comenzaron a gritar y llorar de la emoción.

Tras ser interrogado por el fiscal a cargo del caso, el joven aseguró haber pasado algunos días consumiendo drogas a 23 kilómetros de su casa, por lo que desconocía completamente que lo habían dado por muerto.

La policía retiró el cuerpo no identificado del velorio y lo trasladó nuevamente a la morgue judicial, a fin de realizar los peritajes correspondientes para identificarlo y dar con sus familiares.