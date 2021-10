"Lo hice por comodidad": Alumno fue con falda al colegio porque le prohibieron usar short

La imagen de un estudiante adolescente utilizando falda durante clases se viralizó en redes sociales. Se trata de un joven, en un colegio de Córdoba, Argentina, que tomó la medida por una simple razón: tenía mucho calor.

"No me gusta vestirme así, pero lo hice por comodidad. Vivo lejos y hace mucho calor para usar pantalón largo. Así que me vine con short y, (como no le permitieron esa vestimenta) para entrar al colegio, me puse la falda encima del pantalón corto para poder pasar", contó el alumno a una radio local.

En el establecimiento educacional le hicieron una advertencia, pidiéndole que respetara el uniforme, y luego continuó sus clases normalmente.

Su idea fue porque vio que a las niñas sí les permitían usar faldas: "Lo llamamos y se le preguntó por qué asistió con esa vestimenta, para saber si era por una cuestión de identidad de género y respondió que no", dijo a TN Alejandra Porte, directora del colegio.

"Sanciones no va a tener, las amonestaciones, tal como se concebían antes, no están. El trabajo es a través de la palabra con los alumnos, para enseñarles que tienen que aprender a convivir en una sociedad pudiendo plantear posturas o ideas, defenderlas y también aceptar cuando no comparten su punto de vista y seguir conviviendo de buena manera", agregó Porte.