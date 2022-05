Mujer trans inició "destransición": "Ser varón en este mundo es mucho más fácil"

Emiliano tiene 24 años y durante cinco fue Milena. Así lo reflejaba su carnet, donde junto a su nombre había una "F" de femenino. Sin embargo, ahora decidió volver a ser Emiliano e inició un proceso de "destransición".

Contando su historia al portal Infobae, el argentino explicó que desde joven se dio cuenta de su sexualidad: no le atraían las mujeres. No obstante, nunca pensó demasiado sobre su identidad de género hasta que, a los 15, se puso pelucas y ropa de mujer: "Milena empezó siendo un personaje pero enseguida encontré un empoderamiento que no había sentido nunca antes".

"Me sentía fuerte, poderosa, yo no me quería tanto como varón pero cuando me transformaba en Milena me amaba", señaló.

A los 18 inició la transición. "El primer año fue heavy. Además, no tenía el acompañamiento de mi familia. Fue duro, pero lo hice, lo di todo", agregó. Un par de años después se colocó implantes mamarios: "Tener tetas era lo que siempre había soñado".

Milena también se rellenó los labios con ácido hialurónico, usó extensiones de cabello y ropa interior que contenía sus genitales, para esconderlos. Pero a los 22 años empezó a echar de menos ser Emiliano y no quería más cirugías ni "seguir estrujando mis partes íntimas".

"La verdad es que yo admiro a las mujeres, ni hablar a las mujeres trans. Ser varón en este mundo es mucho más fácil", contó tras decidir que iniciaría una "destransición".

Emiliano añadió que "Milena era mi proyecto de vida, mi sueño (...) me sentía hermosa, pero esa hermosura tenía un costo. En la feminidad todo duele: la ropa, los tacos. Lloré mucho porque lo di todo pero no fue suficiente: nunca me dejaban de tratar mal, nunca me dejaban de tratar como varón cuando entraba a un negocio".

"Fue muy frustrante darme cuenta de que aunque me pusiera la cara de Angelina Jolie tampoco iba a alcanzar. Hay chicas trans que luchan contra eso todos los días y yo me harté de esta lucha, no la soporté más".

El National Center for Transgender Equality de EE.UU. realizó un estudio en 2015 sobre la "destransición de género". De casi 30 mil personas trans, un 8% volvió a su sexo asignado en el nacimiento, principalmente por tres razones sociales: "Presión de los padres", "el proceso de transición fue muy complicado", "enfrentaron demasiado acoso y discriminación".

Emiliano concluye: "Si en un momento me sentí más mujer que varón y decidí hacer la transición está perfecto. En definitiva es mi cuerpo y es mi decisión. Y si hoy mi proyecto de vida cambió, también está bien, lo importante es sentirse a gusto, feliz. Y así me siento yo".