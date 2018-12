Nahir Galarza negó supuesto romance con hijo de narco

Hace menos de un año, la joven Nahir Galarza se hizo conocida en su Argentina natal y en otros países por el crimen de Fernando Pastorizzo, su ex pololo. Luego de que fuera condenada a cadena perpetua, la muchacha sigue haciendo noticia.

Un rumor corrió rápido al otro lado de la cordillera: Nahir mantenía una relación sentimental con el hijo de un narcotraficante, que también está preso. Un romance prohibido y de película para la hija de un policía.

Pero todo fue negado por el entorno de la joven, quienes desmintieron esta versión y aseguraron que "ella está muy enojada con estos rumores". Las versiones salieron del abogado del joven Matías Caudana, quien lleva dos años preso por vender droga.

Según su representante, Matías conoció a Nahir cuando fue a visitar a su abuela, detenida en el mismo penal que ella. Desde ese día, el abogado asegura que el joven pidió al tribunal de Paraná ver a su "novia" más seguido.

Pero el abogado de Nahir, Horacio Dargainz, aclaró que todo es absolutamente mentira. "Nahir no está de novia. Ni lo conoce. Está enojada con todo esto y no le quiere dar más entidad", dijo a TN.com.ar.

Decepción total

Este fin de semana, Galarza rompió el silencio en una entrevista con Infobae, donde aseguró que mucha gente la había decepcionado.

"Sólo me queda una amiga. Me decepcionaron muchas personas. Me di cuenta de que en realidad de todas las amigas que tenía me quedó sólo una, que sigue llamando, pregunta cómo estoy, me viene a visitar. Tenía un montón de amigas y al final no lo eran realmente", dijo.

"Me hice amigas nuevas y ahora es como que es diferente. Lo veo de una manera diferente llamar a una persona amiga o amigo. Nunca me enojé porque una amiga dejara de hablarme. Cada persona decide qué hacer y a quién tener de amigo", remató.