Nieta grabó a su abuelo mientras la acosaba sexualmente para que le creyeran

"Te toco un poquito", le decía su abuelo, en un claro caso de acoso sexual. Una joven de Tucumán, Argentina, se aburrió de que no le creyeran lo que le pasaba y grabó un video en que se ve al sujeto de 72 años pidiéndole, insistentemente, si la podía tocar.

Tras el registro, el hombre fue detenido por acoso sexual este lunes tras la denuncia de su nieta, con las pruebas en la mano, segpun informa La Nación de Argentina.

La policía local informó que la madre de la víctima había acusado días atrás a su suegro por este delito, pero no prosperó. Por eso, la mujer ayudó a su hija a que con un teléfono celular grabara la situación.



En las imágenes, la víctima está acostada cuando el anciano comienza a acosarla, con frases como "dejame que te toque". La joven relató el calvario que vivió con su abuelo, que no era creído por su propio padre.

"Tengo 16 años y desde hace un par de meses vengo recibiendo acoso de parte de mi abuelo . Nunca llegó más que a mirarme, tocarse en frente mío y ofrecerme plata para acostarme con él. Hoy hace 10 minutos pasó lo que está grabado en video", comenzó la adolescente.



"Decidí hacer esta publicación así cuando mi papá la vea se da cuenta del error que cometió al no creerme. No grabé antes porque no tenía celular hasta hace unos días que mi mamá me compró uno para que pudiera grabarlo", agregó.

"Lo único que espero es que tenga su merecido, aunque al ser mayor de 70 no creo que le hagan nada. Gracias a todos por preocuparse. Es muy fuerte todo esto, pero sé que saldré adelante. Sólo espero que algún día mi papá me perdone, pero no podía seguir ocultando esto".

El registro está circulando en redes sociales.