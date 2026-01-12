Ola de seis metros de altura dejó un muerto y 35 heridos en playa argentina

Una persona falleció y otras 35 resultaron heridas al ser arrastradas este lunes por una ola de entre cinco y seis metros que por sorpresa impactó en una playa de la localidad bonaerense de Santa Clara del Mar, al norte de Mar del Plata.

El evento en aguas del Atlántico se registró en horas de la tarde, en momentos en que la playa estaba colmada de turistas, cuando una fuerte ola tomó por sorpresa a las personas y las arrastró con violencia, según los testigos.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmaron a EFE que una persona falleció tras ser impactada por la ola en la playa de Santa Clara del Mar, localidad turística ubicada a 386 kilómetros al sur de la capital argentina.

Medios locales informaron que la víctima fatal es un joven turista que se golpeó contra unas rocas al ser arrastrado por las aguas.

"Hay una persona fallecida. Los equipos de acompañamiento del Ministerio de Seguridad ya están trabajando con la familia de este joven que perdió la vida", dijo el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, en declaraciones al canal C5N.

Por el fenómeno en el mar, cuyas causas aún se desconocen, resultaron afectadas otras 35 personas, aunque con heridas leves.

"Tenemos una persona que tuvo un problema cardíaco, muy posiblemente a causa del estrés del evento, que está en observación, fuera de peligro. No hay otras personas hospitalizadas", precisó García.

Las playas de todo el distrito de Mar Chiquita -al que pertenece Santa Clara del Mar- fueron evacuadas en forma preventiva.

En la vecina ciudad de Mar del Plata (400 kilómetros al sur de Buenos Aires) también se registraron olas inusualmente grandes.

De acuerdo con el relato de testigos, minutos antes del llegada de las olas gigantes, el mar se retiró de modo inusual.