Una joven funó a hombre al que pilló masturbándose en plena calle

Una joven estudiante de 23 años pasó por una incómoda situación cuando el pasado martes vio a un hombre masturbándose en plena calle mientras la miraba, en Buenos Aires, Argentina.

Micaela decidió funar al sujeto, grabarlo y compartir los videos en redes sociales y con medios locales.

La mujer está a días de obtener su título en Publicidad, por lo que decidió relajarse en un café cerca de su trabajo y adelantar algo de la tesis.

Pero al ver por la ventana hacia afuera, se encontró al pervertido y aunque en un comienzo dudó que se estuviera auto complaciendo, sus gestos lo confirmaron. Lo hizo durante media hora.

"De repente este sujeto veo que me está mirando y cómo se mete la mano en el pantalón y saca su miembro. No podía creer lo que estaba viendo. Tengo cierto grado de miopía y decía que por ahí era un problema de visión. No podía ser. Vuelvo a mirar y veo cómo se sacó el miembro. No puede ser. 'Debe ser un error mío', pensé. Pero después vi que me estaba mirando y estaba tocándose sus partes. No sabía qué hacer", dijo Micaela a Infobae.

"Decidí sacarle fotos aunque cuando se dio cuenta se tapó la cara, pero se quedó ahí. Yo quedé petrificada", agregó.

"Yo me saqué selfies con el uniforme del trabajo para que no dijeran que 'era porque estaba vestida de tal manera'. Aunque eso no debería importar. Pero no puede ser esto. Vengo a tratar de hacer la tesis y no tengo por qué bancarme que este tipo haga esto", exclamó la mujer que subió todo a Instagram.

La estudiante decidió no denunciar los hechos pues cree que en su país no harán nada, pero quedó aterrorizada pues ocurrió en una calle muy concurrida.

"Mientras llegaba de vuelta a mi trabajo miraba para todos lados. Fue una sensación horrible y tenía miedo, imaginarme que me puede pasar eso en una calle menos concurrida me causa terror. Además, el tipo parecía una persona normal. Nunca sabes cuándo te va a pasar", aseguró.

La joven reflexionó que "van cambiar las cosas. Hace 10 años ni se me hubiera ocurrido subir esto a las redes. Me hubiera sentido yo la culpable. Hoy me animo para alertar a mis amigas, compañeras y mujeres de que esto les puede pasar. Para que tengan cuidado".