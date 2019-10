El alcalde de la norteña ciudad argentina de Paraná, Sergio Varisco (miembro del oficialista Cambiemos), permanece hospitalizado con una fractura en la cadera tras ser agredido, el martes, en la vía pública. "Vos me hiciste laburar como un perro. ¿No me vas a dar laburo? Yo te termino de matar, la conchadetumadre… Tu hija me dio la palabra de que me iba a dar trabajo. (...) ¿Querés un médico? Te voy a matar, hijo de puta", se escucha decir al agresor en un video que fue grabado por testigos. Este individuo y dos personas que lo acompañaban ya fueron detenidos y serán imputados por el delito de "coacciones agravadas", mientras Varisco será sometido a cirugía.

