Vuelco en caso Nahir Galarza: Joven acusó a su padre de cometer el crimen

La joven argentina Nahir Galarza, condenada a cadena perpetua por el crimen de su pololo en el país trasandino, ha causado polémica en los últimos días luego que acusara que su padre fue quien realmente cometió el delito.

Según informó el medio Infobae, fue el viernes pasado cuando la condenada llamó a su abogada Raquel Hermida para confesar que el crimen de Fernando Pastorizzo, cometido en 2017 en la ciudad de Gualeguaychú, no fue realizado por ella.

"Yo no maté a Fernando, fue papá. Quiero que acuses al verdadero asesino y a los corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día", detalló la joven de 23 años, según indicó la jurista, quien también mostró una carta en que su representada le permite hacer pública esta situación.

En su relato, Nahir le indicó a su abogada que fue su padre quien le disparó dos veces a la víctima tras llegar a donde se encontraban, negando también el pedido de una ambulancia que ella había realizado tras el ataque. La acusación afirma que este hombre solo le dijo que tomara el arma y se fuera del lugar.

Ante esto, Hermida denunció a Marcelo Galarza, padre de Nahir, por el homicidio de Fernando Pastorizzo y por el delito de violencia de género contra su hija. También presentó una denuncia contra el tío paterno de la detenida por presunto abuso sexual cuando era menor y contra el fiscal Sergio Rondoni y el primer abogado que defenidó a Nahir, Víctor Rebossio.

"Las otras denuncias a Rebossio y Rondoni Caffa son por complicidad, porque sospechamos que hubo un entramado judicial para encubrir al asesino y condenar a una joven. Por otro lado, sospechamos que (Marcelo) Galarza se ocupó con esta gente de que no saliera su auto en las cámaras de seguridad", detalló la abogada defensora.

En tanto, se solicitó medidas de seguridad para Nahir, su hermano, su madre -quien denunció ser víctima de violencia de género- y para la misma abogada.

Tras estos procedimientos, la abogada Raquel Hermila espera que la Suprema Corte de Justicia resuelva el planteo sobre el pedido de nulidad del juicio de su representada en este caso.

POSTURA DEL PADRE

Por su parte, Marcelo Galarza aseguró ayer al medio antes citado "yo no maté" a Pastorizzo y que, aunque esperaba algo así, se enteró por la prensa de las acusaciones de su hija.

"Me estoy enterando por ustedes. No sé qué decir. Todo esto es muy fuerte, que mi hija diga que yo fui el asesino. Igual, algo me veía venir, pero no voy a decir más nada", señaló Marcelo a Infobae.

Además, lamentó que "ahora dicen que puedo matar a mi familia, que maté a este chico, que soy lo peor. Confieso que en un momento pensé en hacerme cargo, pero el abogado me dijo que no había forma. Creo que lo mejor es irme al campo un tiempo".

Finalmente, aseguró que "no voy a contradecir a mi hija, ni voy a hacer nada que la perjudique, todo lo que sea mejor para ella será bienvenido".